Porsche показала електровелосипеди у стилі Gran Turismo: ціни відверто кусаються

Іменитий автовиробник Porsche розширив свій асортимент двома електровелосипедами преміум-класу. Новинки під назвами Porsche Sport і Cross отримали японські мотори Shimano, рами з вуглецевого волокна і просунуті гальмівні системи.

Водночас Porsche оголосила дату початку продажів і вартість новинок. Представлені вони будуть у преміальній ціновій категорії.

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Обидві моделі оснащені електричними моторами Shimano EP8, що дозволяють розігнатися до 25 кілометрів на годину, карбоновими рамами з робочим навантаженням до 120 кілограмів і задніми підвісками Fox. Велосипед Porsche Sport, який позиціонується як двоколісний транспорт на кожен день, отримав електронну систему перемикання передач Shimano, гальма Magura і світлодіодні фари Supernova M99.

Porsche Cross, своєю чергою, орієнтований на любителів їзди бездоріжжям. Він може похвалитися механічною 12-ступінчастою системою перемикання передач Shimano XT, високопродуктивними гальмами Magura-MT Trail з термостійкими дисками й ергономічним кермом з кольоровим дисплеєм Shimano.

Електровелосипеди Porsche Sport і Porsche Cross надійдуть у продаж вже цієї весни, їх вартість складе $ 10 700 і $ 8549, відповідно.

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