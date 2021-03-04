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Jaguar Land Rover втрачає по 100 тисяч клієнтів щороку, і ось чому

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Ось чому Jaguar Land Rover масово втрачає клієнтів - фото 1
Ось чому Jaguar Land Rover масово втрачає клієнтів

Британський концерн Jaguar Land Rover втрачає покупців: щороку марки, що входять до його складу, продають приблизно на 100 тисяч автомобілів менше, ніж могли б, через проблеми з якістю. Про це в інтерв'ю Automotive News розповів генеральний директор Jaguar Land Rover Тьєррі Боллоре.

За словами Боллоре, в компанії знають про проблему та працюють над її усуненням.

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"Розчарування наших клієнтів приносить реальні збитки у натуральному вираженні. Кількість втрачених можливостей колосальна: якби не дефекти, ми б змогли додатково продати 100 тисяч автомобілів за підсумками 2020 року", – заявив він.

Однак ситуація поступово змінюється на краще. Так, у кінці лютого Боллоре на зустрічі з інвесторами Jaguar Land Rover повідомив, що незадоволеність клієнтів машинами 2021 модельного року перебуває на рекордно низькому рівні. Прогресу в питанні якості вдалося домогтися завдяки підвищенню технологічності виробничого процесу, і надалі автовиробник продовжить працювати над зниженням ризиків допущення дефектів.

Jaguar Land Rover втрачає по 100 тисяч клієнтів щороку, і ось чому - фото 450244

У недавньому рейтингу надійності автомобілів, складеному J.D. Power, Jaguar і Land Rover увійшли в трійку найбільш ненадійних поряд з Alfa Romeo.

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Джерело: Automotive News
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