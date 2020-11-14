Porsche показала електричний фургон: виглядає футуристично

На жаль, цей фургон від Porsche так і не стане серійним

Перед тим як на ринку з'являється серійний варіант автомобіля, дизайнери Porsche ретельно опрацьовують кожен його елемент, а сама модель проходить десятки версій і прототипів. Представники німецького виробника вирішили показати один з примірників концептуального електрокара.

Зауважимо, що його випуск компанія Porsche скасувала два роки тому.

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Автомобіль Renndienst позиціонувався як електричний фургон. Компанія розробляла його протягом декількох років, а готовий автомобіль був ще у 2018 році. Але в результаті Porsche вирішила відмовитися від серійного виробництва цієї моделі. Лише зараз представники компанії показали, яким міг бути "зелений" транспорт з підвищеною місткістю.

Porsche відзначає, що Renndienst замислювався як повноцінний сімейний автомобіль з місткістю до шести осіб. При цьому салон електрокара передбачав модульність, що особливо актуально для туристичних поїздок завдяки можливості прибрати непотрібний ряд сидінь. Ще однією особливістю Renndienst повинна була стати можливість розміщення крісла водія строго по центру. На жаль, цей автомобіль так і залишиться в історії компанії як концептуальний – у серію Renndienst ніколи не вийде.

За словами керівництва Porsche, у період з 2005 по 2019 рік всередині компанії розробили близько 15 автомобілів з ідентичною долею. Від уже готових до серійного виробництва моделей компанія часто відмовлялася на старті виробництва.

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