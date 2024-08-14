Едіт: Сходження на вулкан – дивіться трейлер потужного фільму про Porsche

У грудні 2023 року невелика команда інженерів та професійних водіїв Porsche вирішила побити рекорд найбільшої висоти, досягнутої автомобілем. Для цього вони вирішили виїхати на вулкан!

Вони взяли два сильно модифікованих Porsche 911-х до підніжжя Охос-дель-Саладо, найвищого у світі вулкана, розташованого в горах на півночі Чилі. Врешті-решт вони піднялися на висоту 22 093 фути. Зараз знято повнометражний фільм, який документує цей подвиг, пише Motor1.

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"Едіт: Сходження на вулкан" розповідає про подорож групи експертів Porsche, які розробляли два 911-х – з лагідними іменами Доріс та Едіт – для підйому на західний хребет діючого вулкану. Ми переходимо від етапу розробки, що супроводжується інтерв'ю з людьми, які працювали над автомобілем, до самої вершини хребта, де врешті-решт стаємо свідками того, як чемпіон Ле-Мана Ромен Дюма б'є рекорд за кермом Едіт.

Едіт: Сходження на вулкан: дивіться онлайн трейлер фільму

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Читачі Motor1 знають, що на початку цього року після рекордної експедиції журналістам редакції вдалося їздити на двох Altitude 911 після встановлення рекорду. Едіт, автомобіль, який піднявся на хребет, використовує колекцію неймовірно передових технологій, таких як виготовлена на замовлення система steer-by-wire, призначена для зменшення відчуття керма, і підвіска, спочатку розроблена для гоночного боліда 919 Le Mans.