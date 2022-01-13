Porsche підкорив вершину у 5 кілометрів: рекордний заїзд зафіксували у Книзі Гіннесса

Porsche Taycan встановив новий світовий рекорд. Електромобіль зумів за найкоротший термін і за найкоротшу відстань піднятися на висоту майже 5 кілометрів.

Представники Книги рекордів Гіннеса підтвердили, що Porsche Taycan зумів піднятися на бажану висоту. Для підкорення вершини у 4,8 км екіпажу довелося проїхати 2274 км. На це було витрачено 33 години 48 хвилин, йдеться у пресслужбі компанії.

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Команда зупинялася лише для підзарядки електрокара та коротких перекусів. Найнижча точка в Америці становить -85 метрів над рівнем моря в басейні річки Бедуотер в Долині Смерті.

Проте команда спустилася ще нижче – під землю, у шахту Eagle Mine у ​​Мічигані, рудник з високим вмістом нікелю та міді. Taycan Cross Turismo спустився на глибину 540 метрів. І майже за 34 години команда піднялася на вершину Пайкс-Пік в Колорадо заввишки 4,8 кілометра.

Подорож проходила через шість штатів і за мінливих погодних умов. Метелиця, що наближається в штаті Колорадо, ледь не зірвала спробу встановити рекорд, але 45-хвилинне вікно дозволило команді дістатися до вершини.

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