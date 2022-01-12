1000-сильний спорткар Nissan витягнув величезну фуру зі снігового полону: епічне відео

У зимовий період вантажівки часто не можуть подолати черговий підйом і їм доводиться допомагати спеціальній техніці. Але цей курйозний випадок – виняток. Фуру зі снігового полону врятував потужний спорткар.

Так, незвичайна ситуація днями трапилася у Боснії. Там Nissan GT-R взяв на буксир цілий автопоїзд та допоміг йому вибратися зі снігових заметів. Відео рятування фури опублікували на YouTube-каналі Hamzoky.

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На кадрах видно, що вантажний Volvo FH застряг на засніженій гірській дорозі – на підйомі фура забуксувала і не змогла вибратися на гору. На допомогу прийшов водій Nissan GT-R, який проїжджав повз.

Японський спорткар взяв вантажівку на буксир і без особливих проблем витяг її на гору – повний привід допоміг на снігу. Також з'ясувалося, що Nissan GT-R тюнінгований в ательє Madisma Performance та його потужність збільшена до 1000 к.с., так що йому під силу й автопоїзд.

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