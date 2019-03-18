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Porsche опублікувала нові фотографії електрокара Taycan

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Porsche Taycan покажуть восени 2019 року - фото 1
Porsche Taycan покажуть восени 2019 року / HEvCars

Компанія Porsche опублікувала чергову серію фотографій своєї першої повністю електричної моделі – Taycan. На них спорткар представлений з уже серійним кузовом, але в камуфляжній плівці. Прем'єра Taycan відбудеться у вересні цього року.

Штефан Векбах, який очолює розробку лінійки Taycan з листопада 2014 року, каже, що електрокар повністю відповідає ключовим характеристикам Porsche.

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Йдеться про динаміку, емоції та якість, яка виражається, в тому числі, і у виборі матеріалів обробки. Але найбільше Porsche характеризує постійна залученість водія у процес водіння, і тут Taycan нічим не відрізняється, скажімо, від 911. Векбах підкреслює, що процес адаптації при переході від одного автомобіля до іншого займає всього кілька хвилин.

Раніше про те ж говорив глава Porsche Олівер Блюм. Топ-менеджер випробував Taycan на полігоні у шведському Ар'єплузі та вважає, що інженерам вдалося підібрати оптимальні налаштування шасі та зробити електрокар схожим на Porsche з традиційною силовою установкою.

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Porsche опублікувала нові фотографії електрокара Taycan - фото 315253

Porsche опублікувала нові фотографії електрокара Taycan - фото 315254

Porsche опублікувала нові фотографії електрокара Taycan - фото 315255

Porsche Taycan запропонують у двох версіях з батареями різної місткості, хоча до цього йшлося про три. Топова версія з силовою установкою потужністю 600 кінських сил зможе розганятися до 100 кілометрів на годину за 3,5 секунди, а до 200 – за 12 секунд. Компанія вже отримала близько 20 000 попередніх замовлень і розглядає питання про збільшення планованого обсягу виробництва.

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Джерело: Motor
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