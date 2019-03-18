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Електричний пікап Rivian випробували бездоріжжям: потужне відео
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Американський стартап Rivian випустив ролик про позашляхові можливості свого електричного пікапа R1T, супроводивши відеоряд текстом "чудова керованість на всьому, що можна назвати дорогою". Вони ще українських доріг не бачили!
Зазначимо, що дорожній просвіт пікапа Rivian становить 360 міліметрів, глибина подоланого броду – один метр.
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Рухається Rivian R1T завдяки чотирьом електромоторам сумарною потужністю 760 кінських сил і 1120 Нм крутного моменту. З місця до 60 миль на годину (97 кілометрів на годину) пікап розганяється за три секунди, до 100 миль на годину (160 кілометрів на годину) – менш ніж за сім секунд. Запас ходу на одній зарядці залежить від місткості акумулятора і варіюється від 400 до 640 кілометрів.
Для захисту блоку батарей дно пікапа посилене вуглепластиком і кевларом. Особливість Rivian R1T – наскрізний багажний відсік об'ємом 350 літрів, розташований між кабіною і вантажною платформою. Пікап здатний буксирувати причіп масою 3500 кілограмів і перевозити вантажі масою до 800 кілограмів.
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