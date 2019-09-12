Porsche додала дві розкішні моделі в лінійку 911

Купе і кабріолет Porsche 911 Carrera нового покоління – останні доповнення до найвідомішої продуктової лінійки німецького бренду Porsche. Як видно з назв, цій парі компанія додала повний привід до базової моделі 911.

Як і в стандартному 911 Carrera, в повнопривідному варіанті стоїть 3,0-літровий двигун з турбонаддувом, що виробляє 379 л.с. і 449 Нм крутного моменту, який проходить через 8-швидкісну коробку передач з подвійним зчепленням.

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Купе Carrera 4 досягає 100 км/год за 4,0 секунди або за 3,8 секунди з додатковим пакетом Sport Chrono. Повнопривідний кабріолет розганяється до тієї ж позначки за 4,2 секунди в базовій комплектації або за 4,0 секунди з обладнанням Sport Chrono.

Система повного приводу Carrera 4 складається зі зчеплення з рідинним охолодженням і блоку диференціала для направлення потужності на передню вісь. Porsche повідомляє, що нові компоненти покращують точність налаштування технології для маршрутизації потужності там, де це найбільш необхідно, що особливо корисно на слизьких ділянках.

Carrera 4 2020 року випуску 911 надійде в продаж в США на початку 2020.

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