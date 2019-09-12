Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Apple Серіал Кріпосна

Porsche додала дві розкішні моделі в лінійку 911

  • 5
Купе і кабріолет Porsche 911 Carrera - фото 1
Купе і кабріолет Porsche 911 Carrera / insideevs

Купе і кабріолет Porsche 911 Carrera нового покоління – останні доповнення до найвідомішої продуктової лінійки німецького бренду Porsche. Як видно з назв, цій парі компанія додала повний привід до базової моделі 911.

Як і в стандартному 911 Carrera, в повнопривідному варіанті стоїть 3,0-літровий двигун з турбонаддувом, що виробляє 379 л.с. і 449 Нм крутного моменту, який проходить через 8-швидкісну коробку передач з подвійним зчепленням.

І ще: Porsche показала перший серійний електрокар

Купе Carrera 4 досягає 100 км/год за 4,0 секунди або за 3,8 секунди з додатковим пакетом Sport Chrono. Повнопривідний кабріолет розганяється до тієї ж позначки за 4,2 секунди в базовій комплектації або за 4,0 секунди з обладнанням Sport Chrono.

Porsche додала дві розкішні моделі в лінійку 911 - фото 354255

Porsche додала дві розкішні моделі в лінійку 911 - фото 354256

Система повного приводу Carrera 4 складається зі зчеплення з рідинним охолодженням і блоку диференціала для направлення потужності на передню вісь. Porsche повідомляє, що нові компоненти покращують точність налаштування технології для маршрутизації потужності там, де це найбільш необхідно, що особливо корисно на слизьких ділянках.

Carrera 4 2020 року випуску 911 надійде в продаж в США на початку 2020.

Читайте також: Ferrari представила найпотужніший у світі родстер

Джерело: insideevs
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Куди поїхати восени в Україні: ТОП 7 маршрутів для осіннього відпочинку
  • 10 вересня, 16:23
  • 475
Говори українською красиво! 10 колоритних слів, які збагатять твою мову
  • 04 вересня, 19:10
  • 2563
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
  • 14 березня, 13:28
  • 1745923
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Новини Технології