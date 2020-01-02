Нова розробка Porsche дозволить безпечніше керувати автомобілем взимку

Практично кожна зима перетворюється на справжнє випробування для водіїв. Далеко не будь-яка машина може пройти поворот засніженою дорогою на високій швидкості – тим більше без додаткових зусиль водія. Porsche вирішила виправити цю проблему за допомогою нової системи трансмісії.

Представники компанії повідомили, що силова установка відмінно показала себе при проходженні поворотів засніженою дорогою на швидкості 80 км/год. При цьому машина ніби рухалася рейками, регулюючи траєкторію непомітно для водія.

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Інженери Porsche пояснили це тим, що система самостійно стежить за зчепленням з поверхнею і при необхідності змінює крутний момент кожного колеса окремо, адже електрокар оснащений чотирма незалежними двигунами – на два більше, ніж у Porsche Taycan Turbo S.

Нова система спрацьовує за долі секунди – сенсор постійно відстежує поточну швидкість, кут повороту та нахилу машини без додаткових камер або датчиків. Вплив на двигуни відбувається винятково за допомогою програмного забезпечення, яке калібрували протягом двох сезонів.

Кожне колесо керується автономно

Експерти припускають, що Porsche використає нову систему трансмісії при виробництві наступного покоління Macan – повністю електричного кросовера, реліз якого очікується у 2021 році. Компанія також може інтегрувати силову установку як в прийдешній Taycan Cross Turismo, так і в моделі майбутньої ревізії Cayenne. Представники концерну поки не розкрили планів з впровадження нової технології.

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