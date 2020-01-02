На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації
Нова розробка Porsche дозволить безпечніше керувати автомобілем взимку
-
- 23
Практично кожна зима перетворюється на справжнє випробування для водіїв. Далеко не будь-яка машина може пройти поворот засніженою дорогою на високій швидкості – тим більше без додаткових зусиль водія. Porsche вирішила виправити цю проблему за допомогою нової системи трансмісії.
Представники компанії повідомили, що силова установка відмінно показала себе при проходженні поворотів засніженою дорогою на швидкості 80 км/год. При цьому машина ніби рухалася рейками, регулюючи траєкторію непомітно для водія.
І ще: Базові поради для водіїв: як безпечно їздити в ожеледицю
Інженери Porsche пояснили це тим, що система самостійно стежить за зчепленням з поверхнею і при необхідності змінює крутний момент кожного колеса окремо, адже електрокар оснащений чотирма незалежними двигунами – на два більше, ніж у Porsche Taycan Turbo S.
Нова система спрацьовує за долі секунди – сенсор постійно відстежує поточну швидкість, кут повороту та нахилу машини без додаткових камер або датчиків. Вплив на двигуни відбувається винятково за допомогою програмного забезпечення, яке калібрували протягом двох сезонів.
Експерти припускають, що Porsche використає нову систему трансмісії при виробництві наступного покоління Macan – повністю електричного кросовера, реліз якого очікується у 2021 році. Компанія також може інтегрувати силову установку як в прийдешній Taycan Cross Turismo, так і в моделі майбутньої ревізії Cayenne. Представники концерну поки не розкрили планів з впровадження нової технології.
Читайте також: Jaguar протестувала новий спорткар на іграшковому треку Hot Wheels
-
19:50Відьмак та Ірландець: Netflix назвав 10 своїх найуспішніших фільмів і серіалів
-
19:32У мережу потрапили живі фото Samsung Galaxy Note10 Lite
-
19:15Різниця є: Вакарчук відповів на новорічне звернення Зеленського різким віршем
-
19:05Максимум інтиму: 5 книг про сексуальність, які вас зацікавлять
-
18:52Перший мем року: рукоприкладство Папи Римського зробило його зіркою мережі
-
Тест з 90-х: Як добре ти пам'ятаєш своє дитинство?
-
18:30Віншування на Коляду для дітей і дорослих: оригінальні вітання на Різдво
-
18:21Гороскоп на 3 січня 2020: прогноз для всіх знаків Зодіаку
-
17:51Нова розробка Porsche дозволить безпечніше керувати автомобілем взимку
-
17:23Як не нервувати під час перельоту: поради бортпровідника
-
17:00Українська музика 2019 року: рейтинг ТОП 100 найкращих пісень від Радіо МАКСИМУМ
-
16:53Ці продукти можуть стати причиною появи поганого настрою
-
16:22Тихе місце 2: дивіться захопливий трейлер нового фільму
-
15:51Меган Маркл і принц Гаррі показали в одному відео, яким був їхній 2019 рік
-
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
-
15:30Українські щедрівки для дітей і дорослих: тексти найкращих пісень
-
15:18Попри санкції США: HUAWEI продала за рік 240 млн смартфонів
-
14:51Ford розповів про найпопулярніші версії Mustang Mach-E
-
14:2351-річна Кайлі Міноуг уперше вийде заміж
-
14:08Картинки з Різдвом Христовим 2020: різдвяні відкритки і листівки
-
14:01Новий рік: насолоджуйтесь святковою прем'єрою від Balbus та Leya
-
13:55ТОП-3 продукти, які вбережуть вас від зимової застуди
-
13:42Коли колядують, щедрують, засівають в Україні на різдвяні свята 2020
-
13:13Королева Йорданії показала свою сім'ю: чарівні фото
-
12:46Названий найпопулярніший пароль у світі
-
19:50Відьмак та Ірландець: Netflix назвав 10 своїх найуспішніших фільмів і серіалів
-
19:15Різниця є: Вакарчук відповів на новорічне звернення Зеленського різким віршем
-
17:00Українська музика 2019 року: рейтинг ТОП 100 найкращих пісень від Радіо МАКСИМУМ
-
15:30Українські щедрівки для дітей і дорослих: тексти найкращих пісень
-
13:55ТОП-3 продукти, які вбережуть вас від зимової застуди
-
12:15Нові серіали січня 2020: список новинок, які вам точно сподобаються
-
09:23Настя Каменських стала тренером ювілейного шоу Голос країни 10
- 01 січня
-
21:525 природних способів швидко заснути
-
19:00Перемоги року: топ 10 досягнень українців у 2019
-
16:00Як виглядав 2019 рік: головні події у 15 фотографіях
-
14:00Кінопрем'єри січня 2020: найкращі нові фільми, які вийдуть у прокат
-
12:00Найпопулярніші Coubs 2019 року: 10 коротких відео, які розсмішать вас до сліз
-
10:00Новорічні приколи: анекдоти й жарти, які піднімуть вам настрій 1 січня
- 31 грудня
-
23:53Новорічне привітання президента: дивитись відео, що побажав Володимир Зеленський
-
20:24Найочікуваніші туристичні тренди у 2020 році
-
18:33Серіали 2020: список найочікуваніших прем'єр, які варті вашої уваги
-
16:20Пісні на Новий рік 2020: плейлист новорічних треків для зустрічі року Щура
-
14:00Як змінилися діти з новорічних фільмів: неймовірні фото
-
12:00ТЕСТ: Отримай передбачення на Новий 2020 рік
-
09:00Телепрограма на Новий рік: що покажуть українські канали в новорічну ніч
-
08:25Ремонт доріг в Україні: що змінилося у 2019 році
- 30 грудня
-
21:26Яким буде iPhone SE2 та інші найочікуваніші смартфони 2020 року
-
18:22ТОП 5 серіалів для затишного зимового вечора
-
16:20Модні чоловічі светри 2020: добірка найкращих моделей нового сезону
-
14:33Найкраща зарубіжна музика 2019: плейлист усіх популярних пісень року