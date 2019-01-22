Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Голос країни Нацвідбір на Євробачення 2019

Англієць продає унікальний шестиколісний Mercedes-Benz

  • 104
Продається унікальний Mercedes-Benz - фото 1
Продається унікальний Mercedes-Benz / motor1

На інтернет-аукціоні eBay виставлено цікавий лот – шестиколісний пікап Mercedes-Benz ML 6×6 2001 року випуску.

Машина, зібрана в єдиному екземплярі, перебуває вона в Ноттінгемі (Англія). Власник просить за неї майже 20 тисяч фунтів.

Це цікаво: Тюнери створили позашляховик Land Rover Defender, як у агента 007

Шестиколісний пікап Mercedes-Benz ML 6×6 2001 - фото 302873
Шестиколісний пікап Mercedes-Benz ML 6×6 2001

Автомобіль оснащений колісною формулою 6×4 і укомплектований 3,2-літровим мотором від версії ML320, який може працювати як на бензині, так і на зрідженому газі. Коробка передач автоматична. Також тривісний пікап отримав обвіс і шість 18-дюймових колісних дисків AMG.

У стандартну комплектацію автомобіля входить система ABS, водійська і пасажирська подушки безпеки, іммобілайзер, кондиціонер, шкіряний салон. Про розгін і витрати версії Mercedes-Benz ML 6×6 невідомо ані слова.

Шестиколісний пікап Mercedes-Benz ML 6×6 2001 - фото 302874
Шестиколісний пікап Mercedes-Benz ML 6×6 2001
Шестиколісний пікап Mercedes-Benz ML 6×6 2001 - фото 302875
Шестиколісний пікап Mercedes-Benz ML 6×6 2001

Читайте також: На українських дорогах помітили рідкісну Honda Clarity

Джерело: motor1
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
iPhone X та Samsung Galaxy S8: чи варто купувати флагмани минулих років
  • 04 лютого, 15:00
  • 420
Гороскоп на лютий 2019: прогноз на місяць для всіх знаків Зодіаку
  • 01 лютого, 12:51
  • 2036
Відпочинок взимку: чому варто поїхати в Іспанію
  • 04 лютого, 19:21
  • 673
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Новини Технології