Англієць продає унікальний шестиколісний Mercedes-Benz

На інтернет-аукціоні eBay виставлено цікавий лот – шестиколісний пікап Mercedes-Benz ML 6×6 2001 року випуску.

Машина, зібрана в єдиному екземплярі, перебуває вона в Ноттінгемі (Англія). Власник просить за неї майже 20 тисяч фунтів.

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Шестиколісний пікап Mercedes-Benz ML 6×6 2001

Автомобіль оснащений колісною формулою 6×4 і укомплектований 3,2-літровим мотором від версії ML320, який може працювати як на бензині, так і на зрідженому газі. Коробка передач автоматична. Також тривісний пікап отримав обвіс і шість 18-дюймових колісних дисків AMG.

У стандартну комплектацію автомобіля входить система ABS, водійська і пасажирська подушки безпеки, іммобілайзер, кондиціонер, шкіряний салон. Про розгін і витрати версії Mercedes-Benz ML 6×6 невідомо ані слова.

Шестиколісний пікап Mercedes-Benz ML 6×6 2001

Шестиколісний пікап Mercedes-Benz ML 6×6 2001

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