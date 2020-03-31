Порожній центр Дніпра показали з висоти пташиного польоту: відео

В усіх містах України введені обмежувальні заходи через пандемію коронавірусу COVID-19. І у мережі показали, як живе Дніпро в умовах карантину.

Центр Дніпра через карантин практично спорожнів. Так, як видно з кадрів у центральній частині міста-мільйонника малолюдно, проте у зелених зонах і спальних районах протилежна ситуація.

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Багатьох людей не зупиняють від прогулянок ні штрафи, ні переконання у тому, що варто дотримуватися карантину. "Відеоекскурсія по центру Дніпра показує і доводить, що в центрі людей дуже мало", – йдеться в повідомленні.

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