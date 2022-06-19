Порожні пляжі та закриті заклади: на фото показали окуповану Кирилівку в розпал сезону

Селище Кирилівка на Запоріжжі, яке знамените серед українських любителів пляжного відпочинку, зараз перебуває під тимчасовою російською окупацією. І ось як там проходить курортний сезон 2022.

Хоч і курортний сезон у розпалі, у приазовському селищі – порожньо. Усі пляжі пусті, а центральні заклади практично не працюють. Крім цього, у Кирилівці зацвіло море. Через зелені водорості вода буквально перетворилася на болотяну. Відповідні кадри опублікували в Telegram.

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Разом з тим, поруч з Кирилівкою на узбіччі дороги, де раніше місцеві жителі торгували черешнею та сушеною рибкою, доволі людно. Тут можна скористатись мобільним інтернетом (російським) та отримати готівку (з комісією).

Місцева гауляйтерка Катерина Уманець, яка офіційно перебуває у розшуку за державну зраду, проводила нараду з керівниками місцевих баз відпочинку. Люди стояли перед будинком, а Уманець спілкувалася з ними з балкона другого поверху.

Вона вимагала платити "данину", навіть якщо база відпочинку не працює.

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