"Нам загрожує пекло на землі": в ООН зробили важку заяву про війну в Україні

Вторгнення російських окупантів в Україні відчутно вдарило не лише по українцях, а й по всьому світу. Тепер вагомий вклад нашої країни у міжнародну економіку важко недооцінити. Тож в ООН без прикрас розповіли, що чекає на світ, якщо війна не завершиться.

Якщо раніше й чимало українців не знали про те, яким масштабним є виготовлення продовольства в Україні, то зараз наслідки блокади портів відчули на собі мільйони людей. Якщо війна, яку розпочала росія, не завершиться, то світ перетвориться у справжнє пекло. Таку заяву зробив очільник Всесвітньої продовольчої програми ООН Девід Бізлі, пише The Guardian.

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Він нагадав, що ще до початку війни добрячий удар завдала пандемія та підняття цін на пальне, але зараз ситуація лише загострюється.

Тоді ми думали, що гірше вже бути не може. Але ця війна виявилася руйнівною. Це дуже, дуже страшний час. Нам загрожує пекло на землі. Найкраще, що ми можемо зробити прямо зараз, – це покласти край цій клятій війні в Україні та відчинити порти, – наголосив Бізлі.

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Також він пояснив, що щороку Україна вирощує таку кількість продовольства, якою можна нагодувати 400 мільйонів осіб. Загалом наша країна виготовляє 42% світової олії, 9% пшениці та 16% кукурудзи.

І найболючішим доказом того, як сильно вдарила по світу війна в Україні, кліматична криза та COVID-19, є те, що "хронічний голод" торкнувся 810 мільйонів осіб (раніше ця цифра складала 650 мільйонів).

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