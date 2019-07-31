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Тести Подорожі

Порожні пляжі Криму показали з висоти пташиного польоту

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Літо в Криму - фото 1
Літо в Криму / apostrophe

У мережі показали, як проходить пляжний сезон в окупованому Криму. Знімки зроблені в курортному місті Судак.

У мережі опублікували фото мальовничих пейзажів в окупованому Росією Криму, проте без туристів.

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Про це повідомляє блогер під ніком RoksolanaToday & Крим25% на своїй сторінці в Twitter. З висоти пташиного польоту зробили фото прибережної зони в курортному місті Судак, а також пляжу Татарка в селищі Мисове. "Безпілотник Держдепу зробив приголомшливі фото чудового сезону 2019 Судаку!", – написала блогер. Також вона прокоментувала фото популярного пляжу в Мисовому: "Приголомшливий сезон...".

Порожні пляжі Криму показали з висоти пташиного польоту - фото 344874

Порожні пляжі Криму показали з висоти пташиного польоту - фото 344875

Порожні пляжі Криму показали з висоти пташиного польоту - фото 344876

Порожні пляжі Криму показали з висоти пташиного польоту - фото 344877

Порожні пляжі Криму показали з висоти пташиного польоту - фото 344878

Порожні пляжі Криму показали з висоти пташиного польоту - фото 344879

Порожні пляжі Криму показали з висоти пташиного польоту - фото 344880

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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