Порожні пляжі Криму показали з висоти пташиного польоту

У мережі показали, як проходить пляжний сезон в окупованому Криму. Знімки зроблені в курортному місті Судак.

У мережі опублікували фото мальовничих пейзажів в окупованому Росією Криму, проте без туристів.

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Про це повідомляє блогер під ніком RoksolanaToday & Крим25% на своїй сторінці в Twitter. З висоти пташиного польоту зробили фото прибережної зони в курортному місті Судак, а також пляжу Татарка в селищі Мисове. "Безпілотник Держдепу зробив приголомшливі фото чудового сезону 2019 Судаку!", – написала блогер. Також вона прокоментувала фото популярного пляжу в Мисовому: "Приголомшливий сезон...".

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