Порошенко сказав, чи буде балотуватися на вибори 2024

Чинний президент України Петро Порошенко має намір знову балотуватися на пост глави держави на наступних президентських виборах.

Порошенко заявив, що повернеться на вулицю Банкову, де розташована будівля Адміністрації президента України, після наступних президентських виборів.

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"Ми об'єднуємося для того, щоб забезпечити наші спільні перемоги вже в найближчому майбутньому. Спільно ми йдемо перемагати на парламентських виборах. Спільно ми повернемося на вулицю Банкову після наступних президентських виборів", – заявив Порошенко. Він також подякував людям, які прийшли його підтримати.



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"Дорогі українці, і я вам дякую. Усім, хто прийшов зараз на вулицю Банкову. Українці по-різному проводжали президентів: у 2004 році, під час нашої Помаранчевої революції, у 2014 році, під час Революції гідності, але такого, як зараз, Україна ще не бачила. Це стало можливим завдяки вам", – заявив президент.

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