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Гра престолів Вибори президента України 2019

Порошенко прийшов на дебати на Олімпійський: онлайн трансляція

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На територію стадіону також запросили журналістів - фото 1
На територію стадіону також запросили журналістів / maximum.fm

Сьогодні, 14 квітня, на НСК Олімпійський приїхав президент України Петро Порошенко. Він сподівається на приїзд свого опонента на президентських виборах Володимира Зеленського для проведення дебатів.

На початку дебатів Петро Порошенко дав Володимиру Зеленському рівно 45 хвилин (до 15:00), щоби приїхати і провести повноцінні дебати. Однак, Володимир Олександрович так і не з'явився на Олімпійському.

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Нагадаємо, раніше Зеленський наполягав тільки на 19 квітня, Порошенко ж запропонував провести дебати двічі: 14 квітня на території НСК і 19 квітня в студії Суспільного.

31 березня відбувся перший тур виборів президента України. Згідно з офіційними даними ЦВК, за Володимира Зеленського проголосували 30,24%, за Петра Порошенка – 15,95% виборців. Другий тур виборів відбудеться 21 квітня.

Дивіться онлайн трансляцію дебатів на Олімпійському:

І ще: Рейтинг кандидатів у президенти на вибори 2019: прогноз на другий тур

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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