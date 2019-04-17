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Порошенко погодився на дебати 19 квітня на Олімпійському: названо час

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Петро Порошенко підтвердив проведення дебатів 19 квітня на Олімпійському - фото 1
Петро Порошенко підтвердив проведення дебатів 19 квітня на Олімпійському / riafan

Президент України Петро Порошенко підтвердив проведення дебатів 19 квітня на Олімпійському і назвав точний час. Глядачів будуть пускати на стадіон за попередньою реєстрацією.

У штабі Петра Порошенка заявили, що він згоден провести дебати з кандидатом в президенти Володимиром Зеленським на НСК Олімпійський о 19:00 в п'ятницю, 19 квітня.

До слова: Зеленський розповів, хто отримає квитки на дебати 19 квітня

"Початок дебатів о 19.00. Рамки будуть відкриті на вхід з 16:30, вхід за списками і посвідченнями особи", – йдеться на сторінці штабу Порошенка у Facebook.

Охочих відвідати дебати закликають заповнити відповідну заявку. Відзначається також, що для охочих підтримати Порошенка будуть організовані безкоштовні автобуси з регіонів. Тим часом в штабі Зеленського повідомили, що на дебати вже заброньовано 12 тисяч місць.

Читайте також: Зеленський чи Порошенко: новий рейтинг і прогноз на 2 тур виборів 2019

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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