Порошенко несподівано прийшов на сцену Зеленського: перше рукостискання кандидатів

Дебати кандидатів у президенти України Петро Порошенко та Володимир Зеленський стартували на НСК "Олімпійський". При цьому чинний глава держави несподівано для всіх вирішив змінити формат дискусії на стадіоні.

Дебати Зеленський vs Порошенко стартували на Олімпійському із жеребкування, під час якого визначився перший промовець. Право говорити першим отримав Володимир Зеленський.

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Однак перед початком самих дебатів, які мали проходити на двох різних сценах, Петро Порошенко на подив глядачів та модераторів попрямував до сцени Зеленського.

Петро Порошенко

Володимир Зеленський

Сам Володимир також був шокований таким поворотом подій, але за той час чинний гарант разом зі своєю командою вже облаштувався на ЗЕ-сцені.

Порошенко та Зеленський

Кандидати вперше публічно потиснули один одному руки.

Перше рукостикання

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