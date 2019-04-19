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Гра престолів Вибори президента України 2019

Порошенко несподівано прийшов на сцену Зеленського: перше рукостискання кандидатів

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Дебати кандидитів Зеленського та Порошенка - фото 1
Дебати кандидитів Зеленського та Порошенка

Дебати кандидатів у президенти України Петро Порошенко та Володимир Зеленський стартували на НСК "Олімпійський". При цьому чинний глава держави несподівано для всіх вирішив змінити формат дискусії на стадіоні.

Дебати Зеленський vs Порошенко стартували на Олімпійському із жеребкування, під час якого визначився перший промовець. Право говорити першим отримав Володимир Зеленський.

Це цікаво: Онлайн трансляція дебатів Зеленський – Порошенко

Однак перед початком самих дебатів, які мали проходити на двох різних сценах, Петро Порошенко на подив глядачів та модераторів попрямував до сцени Зеленського.

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Петро Порошенко
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Володимир Зеленський

Сам Володимир також був шокований таким поворотом подій, але за той час чинний гарант разом зі своєю командою вже облаштувався на ЗЕ-сцені.

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Порошенко та Зеленський

Кандидати вперше публічно потиснули один одному руки.

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Перше рукостикання

Читайте також: Фінальний рейтинг кандидатів у президенти на вибори 2019

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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