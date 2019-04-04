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Порошенко кинув новий виклик Зеленському: заява про дебати
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Кандидати в президенти України Петро Порошенко та Володимир Зеленський домовляються про дебати, однак поки що остаточного рішення щодо проведення їхньої дискусії немає. Тож епопея триває!
Після кількаденних роздумів Володимир Зеленський погодився на дебати, але висунув свої умови Петру Порошенку. Зокрема, він вимагає провести дебати на НСК "Олімпійський", пройти медичну експертизу та визнати, що Зеленський – не "маріонетка Коломойського", не "клоун", не "ватник", не "малорос", не "бидло", а кандидат.
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Петро Порошенко погодився провести дебати на стадіоні, однак у ЗЕ-штабі заявили, що цього не достатньо і чинний президент не виконав усіх умов їхнього кандидата – не вибачився за образливі порівняння та не пройшов медекспертизу.
Речник виборчого штабу Порошенка Олег Медведєв відповів на нові закиди Зеленського. Він запевнив, що Петро Олексійович у рамках підготовки до дебатів 5 квітня о 9 годині ранку чекає на Володимира Зеленського в медичному пункті стадіону "Олімпійський" для здачі всіх необхідних аналізів, у тому числі на предмет вживання алкоголю і наркотиків.
За його словами, якщо Зеленського не буде, "Порошенко сам здасть аналізи і поїде у справах". Також Медведєв наголосив, що чинний гарант не буде просити вибачення у свого суперника, адже ця вимога – це один зі способів уникнути дебатів.
Ми б теж могли висунути умови. Хай він вибачиться за порівняння України з порноактрисою (стендап Зеленського в Юрмалі 2016); за те, що назвав Томос – термосом, адже перед Кадировим за образу релігійних почуттів мусульман він вибачився; за принизливі жарти про хохлів ще під час гастролей Москвою; за жарт Кварталу про Майдан ("Якщо беркутівцям видати ебонітові палички, а майданівців одягнути у шерстяний одяг – так ми зможемо видобувати електрику?"). Але ми цього робити не будемо. Йдеться не про капризи кандидатів, а про запит виборців, – додав він.
При цьому в Порошенка запропонували Зеленському новий виклик: провести не одні дебати, а кілька. Окрім дискусії на стадіоні, штаб президента вимагає класичні європейські дебати на різні теми.
"Остаточна позиція команди Зеленського незрозуміла – умови, вимоги і т.д. Це викликає підозру про страх. За нами діло не стане", – підсумував Медведєв.
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