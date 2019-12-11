Ентузіаст створив безпечні навушники для пішоходів: у чому їх особливість

Дослідник з Колумбійського університету в США розробив спеціальні навушники, які дозволять пішоходові насолоджуватися улюбленими композиціями без страху, що на нього хтось наїде. Причому, розробник обіцяє, що гаджет дозволить переходити дорогу навіть із заплющеними очима!

За статистикою, число травм і смертей у США через ДТП за участю пішоходів зросло втричі за останні сім років. За заявою розробника, новий пристрій здатний знизити цю цифру: в навушниках використовується спеціальна система мініатюрних мікрофонів з функцією обробки сигналів за допомогою штучного інтелекту. Як тільки аксесуар фіксує наближення автомобіля "на слух", користувач відразу отримує звукове сповіщення про небезпеку.

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Вся обробка та відправка повідомлень відбуватиметься на смартфоні. Спеціально для цього розробник створює мобільний додаток з функціями машинного навчання. Зараз гаджет проходить "тренування" з використанням сотень акустичних сигналів і різних записів, отриманих в умовах вулиці. У перспективі автор ідеї планує представити готовий прототип і налагодити серійне виробництво "безпечних" навушників.

Проєкт вже отримав грант у розмірі $ 1,2 мільйона від Національного наукового фонду в 2017 році. Основна проблема, з якою зіткнувся автор проєкту, – ефективне розміщення декількох мікрофонів у корпусі навушників. Складність викликала й оптимізація енергоспоживання моделі. Дата передбачуваного надходження новинки в продаж не повідомляється.

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