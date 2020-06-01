Порнозірка розповіла, як збільшила заробіток на карантині

Порноактриса Мейтленд Уорд, яка відома по дитячому серіалу "Boy Meets World", розсекретила свій заробіток під час карантину. Красуня розповіла, як їй вдалося збільшити свій дохід у період пандемії коронавірусу.

Так, зірка порно Мейтленд Уорд через карантин була змушена призупинити роботу. При цьому, актриса заробляє, продаючи свої відверті фото і відео. На її рахунок у сервісі OnlyFans підписані понад 15 тисяч осіб. Всі вони вносять обов'язкову щомісячну оплату, щоб отримати доступ до контенту Уорд.

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Підписники платять актрисі по 7,99 долара в місяць, а її заробіток складає 120 тисяч доларів на місяць. Також дівчина проводить приватні бесіди і особливі трансляції. В одній з них зірка голою готувала печиво.

Також відверта красуня відзначає, що за період карантину кількість підписників на її сторінці значно збільшилася. Дівчина обіцяє продати свої відверті ролики, а гроші передати організаціям, що допомагають в боротьбі з коронавірусом.

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