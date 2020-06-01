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Коронавірус Карантин

Порнозірка розповіла, як збільшила заробіток на карантині

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Мейтленд Уорд - фото 1
Мейтленд Уорд / instagram

Порноактриса Мейтленд Уорд, яка відома по дитячому серіалу "Boy Meets World", розсекретила свій заробіток під час карантину. Красуня розповіла, як їй вдалося збільшити свій дохід у період пандемії коронавірусу.

Так, зірка порно Мейтленд Уорд через карантин була змушена призупинити роботу. При цьому, актриса заробляє, продаючи свої відверті фото і відео. На її рахунок у сервісі OnlyFans підписані понад 15 тисяч осіб. Всі вони вносять обов'язкову щомісячну оплату, щоб отримати доступ до контенту Уорд.

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Підписники платять актрисі по 7,99 долара в місяць, а її заробіток складає 120 тисяч доларів на місяць. Також дівчина проводить приватні бесіди і особливі трансляції. В одній з них зірка голою готувала печиво.

Також відверта красуня відзначає, що за період карантину кількість підписників на її сторінці значно збільшилася. Дівчина обіцяє продати свої відверті ролики, а гроші передати організаціям, що допомагають в боротьбі з коронавірусом.

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Джерело: theringer
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