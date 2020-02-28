Порносайт дасть безкоштовний преміум-доступ для людей в зоні спалаху коронавіруса

Популярний порносайт xHamster закликає своїх користувачів не виходити з дому в заражених коронавірусом регіонах і гарантує жителям цих районів безкоштовний преміум-доступ до кінця березня.

"Якщо ви перебуваєте в зоні ризику коронавіруса, будь ласка, залишайтеся вдома. Ми пропонуємо безкоштовний доступ до xHamster Premium для відповідних регіонів", – йдеться у повідомленні на сайті.

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Доступ до безкоштовного порно дістався жителям Ломбардії, Венето, Тегерана, Канарських островів, Тегу у Південній Кореї і Уханю в Китаї.



"Найпростіший спосіб уникнути розповсюдження вірусу – це уникнути прямого контакту з іншими людьми і тут порно може допомогти", – розповів віцепрезидент xHamster Алекс Хоукінс.

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