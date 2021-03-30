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Порноакторка Мейтленд Уорд порадила, як покращити секс у стосунках
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Зірка фільмів для дорослих Мейтленд Уорд розповіла, як всього одна річ дозволить повернути запал у парі під час пандемії
44-річна колишня акторка Disney та зірка порно Мейтленд Уорд поділилась простим лайфхаком, як урізноманітнити та покращити секс між партнерами у часи пандемії, передає Daily Star.
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Є чимало варіантів для повернення іскри, серед яких випробування нових позицій та секс-іграшки. Але чимало пар насправді майже не замислюють про спільний перегляд порно. Тому, за словами порноакторки, замість старого доброго перегляду фільмів та серіалів, можна увімкнути дещо пікантніше.
"Нетфлікс та відпочинок раніше були дуже крутим варіантом. Але ми життя в самоізоляції втомило нас від цього та ігор. Я отримую чимало повідомлень від людей, які розповідають, як мої фільми оживили їхні рутинні стосунки або нудні шлюби. Ніч за ніччю, сидіти вдома та робити те саме і завжди однаково - це шкодить будь-яким стосункам", – вважає Мейтленд.
Порно - це не лише спосіб "скинути напругу", а й те, що може навчити багатьох пар. Воно відкриває для партнерів нові ідеї, які можна реалізувати під ковдрою.
"Ви дивитесь популярні фільми, які не лише можете зрозуміти, але які ще й дають можливість пофантазувати. Порно може працювати так само, допомагаючи парам втекти в іншу сферу задоволення та повернути сили для повсякденного життя", – додає акторка.
Також вона наголошує, що дружини та дівчата ніколи не повинні ревнувати своїх партнерів, якщо вони дивляться фільми для дорослих. Адже жодна дівчина на екрані не намагається вкрасти їх, зате може допомогти урізноманітити ваше сексуальне життя.
"Дивитись порно разом – це нормально та корисно. Відкритість для нових та провокаційних сексуальних ідей може бути чимось захопливим. Порно не вбиває стосунків, як і секс. Пройшли часи, коли жінки ненавидять інтим та порно", – підсумувала Мейтленд.
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