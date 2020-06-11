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Порноактори знялись у рекламі сексуальної освіти: годі мучити правицю

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Порноактори знялись у просвітницькій рекламі - фото 1
Порноактори знялись у просвітницькій рекламі

У Новій Зеландії порнозірки знялися у соціальній рекламної кампанії про секс-освіту дітей. Це частина проєкту Міністерства внутрішніх справ Keep It Real Online про те, як батькам слід поводитися в епоху цифрових технологій.

За сюжетом двоє оголених людей дзвонять у двері будинку, де проживає неповнолітній хлопчик.

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Двері відчиняє його мати. Гості представляються акторами фільмів для дорослих і повідомляють, що син жінки частенько дивиться відео інтимного змісту з їх участю, і закликають її поговорити з ним про це.

Вони пояснюють, що порнографічні ролики можуть стати причиною того, що її син робитиме хибні висновки про те, як по-справжньому будуються стосунки. В кінці ролика мати каже синові, що їм потрібно поговорити про відмінності між реальними стосунками і тим, що він бачить в мережі.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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