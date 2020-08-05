Порно з поліцейськими стало раптово популярним в мережі (18+)

Користувачі інтернету, попри численні акції протесту проти поліцейського насильства, зацікавилися порно за участю акторів в одязі правоохоронців. Юзери накинулися на подібні ролики влітку в розпал мітингів в американських штатах.

Так, сайт xHamster зафіксував зростання пошукових запитів "коп", "поліція" і "в'язниця" на 39% у США і на 25% у всьому світі в кінці травня – початку червня. Цей період припав на серію акцій, учасники яких виступали проти поліцейського насильства.

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За даними видання, популярність продовжують набирати і канали на подібну тематику. Наприклад, Fake Cop на порносайті Pornhub, у якого 82 мільйони переглядів. На ресурсі XVideos ролики з поліцейськими мають 41 мільйон переглядів.

Ембер Джамілла Массер, професор Університету Джорджа Вашингтона, впевнена, що такі переваги пов'язані з тим, що у деяких людей є психологічне бажання бути так чи інакше пов'язаним з владою. У випадку з подібними роликами – з її носіями в особі представників держави.

"Існують побоювання, що подібні фантазії і бажання залишаться не тільки в порностудії чи в ліжку, але сформулюють бажання, яке виходить з підсвідомості, існувати в такому суспільстві", – зауважила Массер.

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