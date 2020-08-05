На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації
Порно з поліцейськими стало раптово популярним в мережі (18+)
-
- 21
Користувачі інтернету, попри численні акції протесту проти поліцейського насильства, зацікавилися порно за участю акторів в одязі правоохоронців. Юзери накинулися на подібні ролики влітку в розпал мітингів в американських штатах.
Так, сайт xHamster зафіксував зростання пошукових запитів "коп", "поліція" і "в'язниця" на 39% у США і на 25% у всьому світі в кінці травня – початку червня. Цей період припав на серію акцій, учасники яких виступали проти поліцейського насильства.
І ще: PornHub і БДСМ: українці виявилися тими ще прихильниками домінування у порно
За даними видання, популярність продовжують набирати і канали на подібну тематику. Наприклад, Fake Cop на порносайті Pornhub, у якого 82 мільйони переглядів. На ресурсі XVideos ролики з поліцейськими мають 41 мільйон переглядів.
Ембер Джамілла Массер, професор Університету Джорджа Вашингтона, впевнена, що такі переваги пов'язані з тим, що у деяких людей є психологічне бажання бути так чи інакше пов'язаним з владою. У випадку з подібними роликами – з її носіями в особі представників держави.
"Існують побоювання, що подібні фантазії і бажання залишаться не тільки в порностудії чи в ліжку, але сформулюють бажання, яке виходить з підсвідомості, існувати в такому суспільстві", – зауважила Массер.
Читайте також: 10 хибних тверджень, які з'явились у нашому житті завдяки порно
-
10:50Порно з поліцейськими стало раптово популярним в мережі (18+)
-
10:22Рецепт сливового пирога від The New York Times, який уже став легендарним
-
09:53Гітару Елвіса Преслі продали за рекордну суму
-
09:19Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на Covid-19 станом на 5 серпня
-
08:50Представлений дизайн надзвукового пасажирського літака
-
ТЕСТ: Як ви змінитесь після карантину?
-
08:28Від яких калорійних продуктів не варто відмовлятись
-
08:16Дієтологи категорично заборонили починати ранок з кави
-
07:57Науковці зафіксували рух світла у надсповільненому відео
-
07:33Цей Ford Falcon простояв у гаражі цілих 32 роки: фото
-
07:13Як освіжити одяг, якщо немає часу на прання
- 04 серпня
-
21:59Якою була найдовша блискавка в історії людства
-
21:44Без чохла не носіть: блогер перевірив на міцність новий iPad Pro (2020)
-
21:24Легендарний воротар оголосив про завершення кар'єри
-
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
-
21:22Потужний вибух у Бейруті: мережу сколихнуло моторошне відео
-
21:185 серпня 2020 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
-
21:02Якщо терпіти нема сил: 7 правил спонтанного сексу, які не варто ігнорувати
-
20:52Соня Плакидюк з Топмодель по-українськи підкорила шикарною розтяжкою
-
20:43Ешлі Грем знялась повністю оголеною разом зі своїм маленьким сином
-
20:24Цей симптом сигналізує про дефіцит вітаміну D
-
20:14Xiaomi більше не випускатиме смартфони на "чистому" Android
-
19:53Найвередливіші жінки за знаком Зодіаку
-
19:41Науковці розкрили секрет щасливих і тривалих стосунків
-
19:21Солістка KAZKA кардинально змінила імідж: наша Адель
-
09:19Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на Covid-19 станом на 5 серпня
-
07:13Як освіжити одяг, якщо немає часу на прання
- 04 серпня
-
21:02Якщо терпіти нема сил: 7 правил спонтанного сексу, які не варто ігнорувати
-
18:23Як приготувати ідеальні сирники: виходить дуже смачно
-
16:25Від O.Torvald до Jah Khalib: ТОП крутих концертів серпня в Києві
-
13:21Кріштіану Роналду поповнив свій автопарк розкішним гіперкаром: фото
-
11:20Ранні кавуни – теж корисні: розповідаємо, чому не варто боятись нітратів
-
09:13Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на Covid-19 станом на 4 серпня
-
07:15Погода в Україні 4 серпня: спека повертається
- 03 серпня
-
21:14Секс на пляжі: все, що варто знати про райську насолоду
-
19:047 кіногероїнь, які найбільше бісять глядачів, хоч і незаслужено
-
17:01Українські Мальдіви і Бора-Бора: Сергій Притула показав свій відпочинок на Херсонщині
-
14:24ТЕСТ: Перевір, чи зможеш обрати стиглий кавун
-
12:25alyona alyona, Kalush та Ко влаштували поминки українського репу: прем'єра нових треків
-
09:11Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на Covid-19 станом на 3 серпня
-
07:19Погода в Україні 3 серпня: у яких областях пройдуть дощі
- 02 серпня
-
21:53Названа найбезпечніша країна після скасування заходів з боротьби з COVID-19
-
18:50Дівчина тижня: гаряча зірка мережі Крістіна Дрім, яка спокушає апетитними формами (18+)
-
15:51Сам собі барбер: як підстригти бороду вдома
-
12:54Нова музика літа: плейлист свіжих треків тижня
-
10:26Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на Covid-19 станом на 2 серпня
-
08:19Погода в Україні 2 серпня: точний прогноз на сьогодні
- 01 серпня
-
21:53У цьому фото ідеальне все: Леся Нікітюк показала, як потрібно фоткатись у відпустці
-
18:50Чотири неочевидні ідеї чим зайнятися, коли нудно
-
16:23Гороскоп на цей тиждень 3 – 9 серпня: прогноз для всіх знаків Зодіаку