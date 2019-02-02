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Користувач Pornhub публікує незвичайні відео, які вас здивують

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На Pornhub з'явилися незвичайні відео - фото 1
На Pornhub з'явилися незвичайні відео / kaspersky

Восени 2018 року користувачі соцмереж звернули увагу на незвичайний канал на Pornhub. Його автор, 26-річний комік Раян Крімер, вже кілька місяців публікує на порносайті SFW-відео, ніяк не пов'язані з порно.

Формат роликів дуже сподобався користувачам Pornhub: у кожного відео співвідношення лайків і дизлайків – приблизно 98% до 2%. До кінця січня 2019 року канал подолав позначку у мільйон переглядів.

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За словами автора, він просто сидів на Pornhub і розмірковував про категорії, де люди могли б відпочивати від порнографічного контенту. У жовтні 2018 він зауважив кнопку "Працюйте на нас", і зрозумів, що майже кожен може отримати галочку верифікації. Через кілька годин з'явилося і перше відео.

Раян Крімер знімає відео для порноресурсу - фото 305307
Раян Крімер знімає відео для порноресурсу

Я нічого не планував. У мене спонтанно з'явилася ідея для відео: "вкласти" камеру спати, закутавши в ковдру, і підписати: "Я укладаю вас після того, як ви кінчили". Після цього мені стали приходити повідомлення на кшталт: "Хей, цей ролик змусив мене посміхнутися і відчути себе краще", – розповів автор каналу на Pornhub Раян Крімер.

Крімер опублікував вже 12 роликів: на всіх він намагається робити для глядача щось приємне. Деякі назви відсилають до типових порно-відео, але в них немає ніякої еротики. Замість цього він робить інші речі, здатні "задовольнити": наприклад, миє посуд або ділиться останнім шматком піци.

Відео від Раяна Крімера, які задовільняють - фото 305308
Відео від Раяна Крімера, які задовільняють

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Джерело: buzzfeednews
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