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Порція енергії та натхнення: у Львові виступить НАОНІ оркестра

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Порція енергії та натхнення: у Львові виступить НАОНІ оркестра - фото 1

Рок-хіти, саундтреки, які кожен впізнає з перших нот, у майстерному виконанні понад 40 народних музичних інструментів – це саме той заряд енергії, якого потребує зараз кожен з нас.

У Львові 14 листопада у Театрі імені Марії Заньковецької з двома концертами виступить провідний національний мистецький колектив України – НАОНІ оркестра. Початок подій о 16:30 та 19:30.

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Хіти The Beatles, Deep Purple, ABBA, Adele, Metallica, Depeche Mode, Pink Floyd, Океан Ельзи, Скрябіна, а також саундтреки з улюблених кінофільмів Таксі, Місія нездійснена, Титанік, Хрещений батько у майстерному виконанні оркестру – це те, що в живому виконанні хоча б раз у житті має послухати кожен!

Ми вже надзвичайно скучили за слухачами та сценою і дуже прагнемо зустрічі з львів'янами. Вважаю, що зараз ми усі повинні жити повним життям, водночас не забуваючи, що є складнощі та випробування. Але життя продовжується, і без духовної складової ми не зможемо вижити. Ми повинні радіти тому, що маємо, і знати, що ніколи не загине наша культура та все, що так відважно захищають наші славні воїни! Хочу усіх запросити на наш концерт у Львові. Приходьте, ви отримаєте духовне задоволення, та трішки відволічетеся від щоденної напруги, а ми усе зробимо для того, щоб це відбулося. Перш за все ми виконаємо світові хіти, але разом з тим і українські, адже наша музика уже також певною мірою стала світовими хітами. Програма буде надзвичайно цікава та різноманітна. Слухачі отримають масу задоволення. У цьому я впевнений!", – запрошує на концерти Віктор Гуцал, народний артист України, художній керівник і головний диригент оркестру.

Лише найвідоміші українські та закордонні хіти прозвучать у цікавому та незвичному виконанні на українських народних інструментах, серед яких сопілки, бандури, дримби, зозульки та інші. Таке звучання відомих хітів і саундтреків точно запам'ятається надовго!

Порція енергії та натхнення: у Львові виступить НАОНІ оркестра - фото 515411

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