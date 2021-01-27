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Порцелянове весілля (20 років): привітання з річницею і найкращі подарунки

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20 років після весілля – фарфорова річниця - фото 1
20 років після весілля – фарфорова річниця

20 річниця весілля називається порцеляновою, тож не забудьте поздоровити своїх знайомих чи друзів з 20 річницею у їхньому спільному житті. Найкращі привітання і подарунки на фарфорове весілля – на Радіо МАКСИМУМ!

Подарунки на порцелянове весілля – важливий елемент у привітанні з 20 річницею сімейного життя! Символ 20 річниці – фарфор, який є тонким, легким і витонченим матеріалом.

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20 років спільного подружнього життя – це вже чималий відрізок часу. Подружнє життя на 20 році, попри свій термін, може бути досить крихким. Святкувати цю круглу дату потрібно з розмахом: ставити на стіл різну смакоту і напої, запрошувати багато гостей і розбивати старий посуд.

Що подарувати подружжю на 20 років сімейного життя – порцелянове весілля:

  • Порцеляновий посуд
  • Порцелянові сувенірчики
  • Милі дрібнички
  • Глиняні сувеніри
  • Вироби, які ліпили своїми руками.
  • Тощо

Окрім подарунків з порцеляни, можете не обмежувати себе й дарувати те, що вам підказує уява.

На святковому столі має бути тільки новий порцеляновий посуд.

До вашої уваги привітання з 20 річницею одруження у віршах, смс та прозі українською мовою, а також картинки для винуватців свята – надішліть подружжю найкраще поздоровлення!

Привітання з порцеляновим весіллям у віршах

***

Нехай порцелянове весілля
Вам подарує лише добро,
Щоб жити, як в шоколаді:
Солодко, весело й легко!

Почуття нехай міцніші стануть,
Натхнення принесуть,
благоденство наскочить
І успіхи потечуть!

***

Двадцять років вашій родині,
Діти дорослі вже,
Тільки ви не змінилися.
Як в день весілля, збереглися.

Тільки стали трохи дорослішими,
Досвідченішими й розумнішими.
Та й виглядаєте ви, чесно,
Знову як наречений з нареченою.

***

З вашим весіллям з порцеляни
Вітаємо в цей час!
Нехай розлуки, ревнощі, сварки
Стороною обходять вас.

20 років вже палає
Яскравим світлом ваше вогнище.
Нехай любов не згасає.
Щастя вам! Нехай буде так!

***

Двадцять років сімейного життя –
Це значущий рубіж,
Вам бажаю оптимізму,
Й виконання всіх надій.

Найщиріших обіймів
Та чудовою рідні,
Неодмінно, море щастя,
Щоб солодше мчали дні!

***

Вам сьогодні двадцять років.
Чи це дата?
Ви герої, годі й казати.
Стільки років одружені!

Мудрий погляд дружини,
А чоловік – солідний.
Але, як раніше, закохані,
Це відразу видно.

І ваш вік вам не даси –
Молодь, і тільки.
Нехай союз міцнішає ваш.
Вітаємо! Гірко!

Красиві вітання на 20 років одруження у прозі

***

Вітаю, дорогі мої, вас з порцеляновим весіллям – з двадцятою річницею вашого спільного життя. Бажаю, щоб ви жили в щасті та добробуті, світі та розумінні, повазі та любові. Нехай у вашому домі завжди буде свято, нехай його не покидають затишок, достаток і веселощі. Довгих вам спільних років, наповнених щирістю, здоров'ям і успіхом.
***

Згідно з прислів'ям "чоловік і дружина одним ликом". Ось і ви, дорогі ювіляри, вже двадцять років пов'язані путами шлюбу. Пута ці – це тенета любові, взаєморозуміння і поваги, за ці роки ви стали справжніми друзями. Пройти по життю через всі труднощі, зберігши честь сім'ї та гідність, можна лише щиро люблячи та підтримуючи один одного. Символ весілля, фарфор – дуже витончений, тендітний матеріал. Бережіть же сім'ю свою, як фарфор і нехай в будинку у вас завжди панує спокій і любов!

***

Від душі вітаю вас з 20-річчям подружнього життя, з порцеляновою річницею! Бажаю, щоб ваша чаша добробуту і щастя була з самого міцної, щільної, дорогої порцеляни та могла витримати будь-які вітри та випробування долі. Бажаю, щоб у вашій родині завжди панував лад і атмосфера веселого свята – свята радості та посмішок рідних людей.

***

Від щирого серця вітаю з порцеляновим весіллям, з прекрасною 20 річницею вашого спільного життя. Бажаю вам, щоб щастя ваше і любов з кожним днем ​​тільки міцніли, і почуття були чистими та прозорими. Нехай ваша домашня атмосфера буде, як фарфор, непроникна для заздрості та образ. Міцного здоров'я вашій сім'ї та довгих років життя!

***

Ви стали на 20 років мудрішими та дружнішими, а витримка вашої сім'ї – на 20 років міцнішою. Не всі дні були безхмарними, але ви знайшли сили визнавати помилки, вчитися, взятися за руки та подолати перешкоди. Так тримати! Один одного за руку, разом, що б не трапилося. Ще більшої згуртованості вашому шлюбу, ще більше любові та щастя. Вітаємо з порцеляновою річницею!

СМС з фарфоровою річницею весілля своїми словами

***

Вам сьогодні 20 років – 20 років спільного щастя і вірного кохання, взаємної турботи та чудової сім'ї. У вашу порцелянову річницю від щирого серця хочу побажати міцного здоров'я і затишного будинку, насиченого життя і радісних подій, добрих звісток і добробуту з року в рік.

***

Дорогі мої, вітаю вас з 20 річницею вашого сімейного життя, з порцеляновим весіллям. Від щирого серця бажаю вам юності душі та бадьорості тіла, вічної романтики та ніжності у відносинах, добробуту в родині та добра, вірного щастя і бравого здоров'я.

***

Вітаю з круглою датою сім'ї, з 20-річчям подружнього життя! Нехай ваша порцелянова чаша любові та блага буде завжди повна, нехай ніякі вітри долі та негаразди життя не зможуть її розбити. Бажаю великого родинного щастя, здоров'я і достатку вам на довгі роки.

***

Вітаю з порцеляновим весіллям! Всі ваші прожиті 20 років – це великий успіх і велика заслуга. Бажаю, щоб порцелянова чаша вашої родини була сповнена любові та розуміння, радості та щастя. Бажаю здоров'я всієї сім'ї та життя душа в душу на довгі роки.

***

Вітаю з чудовим ювілеєм вашого сімейного життя, з 20-річчям вашого шлюбу. У порцелянове весілля бажаю вам наповнювати затишні сімейні вечори радісними спогадами та чудовими моментами, зберігати щасливу і теплу атмосферу в домі, завжди підтримувати один одного і берегти свою любов.

Прикольні привітання на 20 річницю подружжя

***

Порцеляновий наречений, порцелянова наречена, сьогодні вашому шлюбу 20 років! Від душі вітаю і бажаю берегти свої порцелянові почуття ніжності, трепету і захоплення одне одним. Нехай ці 20 років залишать відбиток радості та гордості у вашій історії. Бажаю натирати один одного до лиску як і раніше втрачати голову від своєї любові!

***

Вітаю з порцеляновим весіллям! За 20 років спільного життя ви не зійшли з розуму, а значить, ви створені одне для одного. Бажаю, щоб по вашому сімейному статуту в будинку завжди було свято, бажаю, щоб у вашому порцеляновому сервізі завжди був гарячий чай, гарячі почуття. Не будьте снобами та злюками, живіть яскраво і щасливо!

***

Бажаю Вам зберігати та оберігати вашу любов, як найцінніший і дорогий порцеляновий сервіс, що красується у вас в серванті вже цілих 20 років! Частіше прибирайте пил і протирайте його, так само і в сімейному житті не давайте один одному нудьгувати та завжди ставтеся з трепетом і ласкою! Вітаю з річницею!

***

Хвилина за хвилиною, день за днем ​​і година за годиною складалася ваша спільна сімейне життя. Ви, рука до руки, пройшли нелічені кілометри життя, прожили величезну кількість щастя, зазнали чимало спільних труднощів і зберегли ту справжню любов, яка поєднала ваші долі 20 років тому. Ця любов настільки ж прекрасна, мила, ніжна і тендітна, як справжній старовинний фарфор. Так бережіть же її, бережіть один одного і все те, що приносить вам щастя. Ніколи не сумуйте і дорожіть тим теплом, яке живе в осередку вашого будинку. З порцеляновим весіллям!

***

Ваш шлюб трохи подорослішав, йому сьогодні 20 років. Вітаю з порцеляновим весіллям. Бажаю, щоб ваша порцелянова сімейна ваза з кожним днем ​​наповнювалася щасливими емоціями, великими грошима, смішними жартами, крутими ідеями та спільними успіхами! Бережіть свою сім'ю, як береже майстер свої творіння. Бажаю розуміти один одного з півслова, бажаю із задоволенням дарувати один одному ніжність і любов!

Гарні побажання з порцеляновим весіллям парі у картинках

Порцелянове весілля (20 років): привітання з річницею і найкращі подарунки - фото 445053
Порцелянове весілля (20 років): привітання з річницею і найкращі подарунки - фото 445052
Порцелянове весілля (20 років): привітання з річницею і найкращі подарунки - фото 445056
Порцелянове весілля (20 років): привітання з річницею і найкращі подарунки - фото 445055
Порцелянове весілля (20 років): привітання з річницею і найкращі подарунки - фото 445054

До теми: Найкращі привітання молодятам з весіллям українською мовою

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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