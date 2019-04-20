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Поради, які максимально полегшать генеральне прибирання
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Весна асоціюється не тільки з квітучою вишнею, але і з прибиранням. Навесні, перед Великодніми святами, заведено вимивати будинок до блиску. Дізнайтеся, як організувати прибирання, щоб не витрачати багато сил та часу.
Мало хто є відданим фанатом постійного порядку. Набагато більше є любителів влаштувати зі стільця шафу. Проте рано чи пізно настає час, коли потрібно прибрати всю квартиру від і до. Запевняємо, що з нашими порадами ви позбудетеся від всього зайвого максимально легко.
І ще: Зубна нитка: чому не варто нею користуватися
Є кілька важливих правил:
- Проводьте прибирання в комфортному для вас темпі. Комусь знадобиться пару днів, а комусь і не вистачить кількох тижнів.
- Створіть чек-лист. Робити прибирання за категоріями, як велять японські мінімалісти.
- Можете додавати свої категорії. Приміром, машина, гараж, дитячі іграшки.
Зберігайте собі список, щоб генеральне прибирання пройшло продуктивно:
- Одяг (Верхній, білизна, взуття, аксесуари)
- Постіль, рушники
- Прикраси
- Косметика (доглядова і декоративна)
- Книги (журнали, підручники, блокноти, документи)
- Комп'ютер (всі фотографії, документи, папки та файли)
- Телефон (додатки, контакти, замітки, повідомлення в месенджерах, пошта. Перевірте свій тариф і відключіть незрозумілі підписки)
- Ліки
- Холодильник (і морозилка)
- Продукти (ящики з крупою, спеціями, чаями, солодощами)
- Посуд
- Побутова хімія
- Інтер'єр (вазочки з мотлохом, статуетки, картини)
- Робочі та особисті справи, плани, думки
До теми: Чотири ситуації, коли не варто розплачуватися карткою
Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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