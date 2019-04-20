Поради, які максимально полегшать генеральне прибирання

Весна асоціюється не тільки з квітучою вишнею, але і з прибиранням. Навесні, перед Великодніми святами, заведено вимивати будинок до блиску. Дізнайтеся, як організувати прибирання, щоб не витрачати багато сил та часу.

Мало хто є відданим фанатом постійного порядку. Набагато більше є любителів влаштувати зі стільця шафу. Проте рано чи пізно настає час, коли потрібно прибрати всю квартиру від і до. Запевняємо, що з нашими порадами ви позбудетеся від всього зайвого максимально легко.

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Є кілька важливих правил:

Проводьте прибирання в комфортному для вас темп і. Комусь знадобиться пару днів, а комусь і не вистачить кількох тижнів.

і. Комусь знадобиться пару днів, а комусь і не вистачить кількох тижнів. Створіть чек-лист . Робити прибирання за категоріями, як велять японські мінімалісти.

. Робити прибирання за категоріями, як велять японські мінімалісти. Можете додавати свої категорії. Приміром, машина, гараж, дитячі іграшки.

Зберігайте собі список, щоб генеральне прибирання пройшло продуктивно:

Одяг (Верхній, білизна, взуття, аксесуари)

Постіль, рушники

Прикраси

Косметика (доглядова і декоративна)

Книги (журнали, підручники, блокноти, документи)

Комп'ютер (всі фотографії, документи, папки та файли)

Телефон (додатки, контакти, замітки, повідомлення в месенджерах, пошта. Перевірте свій тариф і відключіть незрозумілі підписки)

Ліки

Холодильник (і морозилка)

Продукти (ящики з крупою, спеціями, чаями, солодощами)

Посуд

Побутова хімія

Інтер'єр (вазочки з мотлохом, статуетки, картини)

Робочі та особисті справи, плани, думки

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