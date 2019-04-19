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Чотири ситуації, коли не варто розплачуватися карткою

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Щодо банківських карток закони в Україні доволі суворі - фото 1
Щодо банківських карток закони в Україні доволі суворі / Kurgan

Розплачуватися карткою набагато зручніше, ніж носити з собою безліч паперових грошей. Але, незважаючи на це, експерти не перестають говорити про небезпеку пластикових карток.

У яких випадках краще відкласти картку подалі?

Ви не впевнені в репутації закладу. Ми звикли розплачуватися за безготівковим рахунком всюди: і в великих супермаркетах, і в невеликих магазинчиках, кафе. Але експерти радять двічі подумати перед тим, як пред'являти карту в сумнівному місці.

Ви – власник бізнесу. Якщо ви офіційно бізнесмен, то пам'ятайте, що банківські карти, зареєстровані на фізичних осіб, не можуть брати участь у комерційній діяльності. Якщо ж ви все-таки зробите такий переказ, то банк має повне право заблокувати його.

Чотири ситуації, коли не варто розплачуватися карткою - фото 322549

Ви робите покупки онлайн. Всі інтернет-магазини для проведення платежу просять вказати CVV-код, що на зворотному боці картки. Однак, якщо він потрапить до рук зловмисників, то у вас з рахунку легко спишуть не тільки оплату за товари, але і взагалі все гроші.

Карта належить не вам. Щодо банківських карток закони в Україні доволі суворі. Тому навіть, якщо карту вам дала дружина або родич, ризикувати не варто. Якщо вам трапиться прискіпливий касир, то він буде мати право викликати поліцію. Зверніть увагу і на те, що на зворотному боці картки обов'язково повинен стояти підпис, який буде підтверджувати факт володіння.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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