Порада Джессіки Альби: рецепт оригінального напою для бадьорості

Популярна акторка Джессіка Альба поділилась власним рецептом ранкового напою, який може збадьорити не гірше, аніж кава. Це варто скуштувати!

Знаменита американська акторка та підприємиця Джессіка Альба не лише працює над своєю кар'єрою, а й приділяє чимало часу родині. Тому зірка часто буває на кухні та має власні рецепти смаколиків. Таким є і особливий ранковий напій від Альби, який додає енергії та бадьорості.

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Рецепт ранкового чаю від Джессіки Альби:

Інгредієнти:

2 пакетики білого чаю (Джессіка обирає трояндові смаки)

1 пакетик чорного чаю (з ваніллю)

вівсяне молоко

1 чайна ложка меду

Спосіб приготування:

Заварити у чайнику всі види чаю та залишити на 5-7 хвилин;

Додати до напою мед та невелику кількість молока за смаком;

Добре перемішати та насолоджуватись смаком.

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