Пора зайнятись спортом: тренерка показала спекотне відео

Знайти мотивацію піти у тренажерний зал або займатись власною формою буває складно, але тренерка Ана Чері точно надихне згадати про спорт! І новеньке відео фітоняшки це підтверджує.

34-річна фотомодель та фітоняшка Ана Чері активно веде профіль в соцмережі Instagram, де у неї понад 12 мільйонів шанувальників. Все тому, що красуня встигла прославитись завдяки відеозаняттям з фітнесу і тим, що зовсім не має комплексів щодо своєї фігури. Тому, якщо вам бракує натхнення, аби виділити трохи часу у щільному графіку саме на заняття спортом, то сторінка Ани у цьому допоможе.

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Нещодавно Чері поділилась уривком відео, на яких демонструє частину своїх занять у доволі ефектних костюмах. Ця тренерка точно приведе будь-кого у форму!

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