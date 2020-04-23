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Популярну Company of Heroes можна придбати в Steam за копійки

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Company of Heroes - фото 1
Company of Heroes / as

Інтернет-майданчик Steam оголосив колосальні знижки на всю франшизу Company of Heroes.

Під час карантину багато магазинів не перестають радувати геймерів розпродажами. Хоча нових ігор виходить мало, майже щоденні розпродажі – хороший привід згадати старі стратегії, які навіть через роки проходяться на одному диханні.

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Якщо ви шанувальник стратегій в реальному часі – поспішайте скористатися пропозицією дня в Steam 23 квітня і придбати всю франшизу Company of Heroes за 199 гривень. І тільки 23 квітня стратегія про Другу Світову продається з 80% знижкою. Для порівняння, без знижки гра коштує 799 гривень. Погодьтеся, економія в 600 гривень вартує того.

В набір, які пропонує Steam 23 квітня входить цілих 12 товарів.

Популярну Company of Heroes можна придбати в Steam за копійки - фото 399803

Популярну Company of Heroes можна придбати в Steam за копійки - фото 399804

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Джерело: as
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