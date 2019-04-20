Популярний виробник планшетів покидає ринок

Як повідомляють обізнані джерела, компанія ASUS вирішила припинити випуск планшетів. Це досить дивно, оскільки компанія вважалася одним з ключових гравців на ринку планшетів, коли мова заходить про пристрої з порівняно доступною ціною.

Згідно з наявною інформацією, ASUS повідомила в каналах продажів, що вона більше не буде виробляти планшети.

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Пристрій ZN380KNL або ZenPad 8 став останнім планшетом, який випустила компанія, і, мабуть, він вже розпроданий. Замість цього ASUS зосередиться на серії смартфонів ZenFone і кіберспортівних пристроях ROG. Таким чином, споживачі можуть очікувати появи ROG Phone другого покоління і ZenFone 6z у найближчому майбутньому.

Схоже, що поширення на ринку смартфонів з великим екраном вивело компактні планшети з гри. Apple iPad, як і раніше, домінує, займаючи левову частку преміального сегмента ринку. Найбільш продаваними планшетами на Android зазвичай є недорогі моделі, які все ще продаються на ринках, чутливих до цін.

ASUS більше не випускатиме планшети

Зараз на ринку вже не так багато перспективних виробників Android-планшетів, які можуть пропонувати нижчі ціни для залучення покупців. З відходом ASUS можна чекати зміцнення позиції Apple на ринку планшетів. Водночас, інші виробники Android-планшетів можуть зайняти нішу, що звільнилася і розширити свій асортимент.

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