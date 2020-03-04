Популярний ведучий випадково з'явився голим у прямому ефірі: відео

Відомий британський телеведучий, письменник і мандрівник Бер Гріллс випадково з'явився голим в прямій трансляції в Instagram.

Так, на відео видно, як чоловік стрибав у воду в одних шкарпетках, засвітивши інтимну частину тіла. Відзначається, що поява оголеним в трансляції не була запланована телеведучим. Найімовірніше, стрім почався раніше, ніж він очікував. До слова, відео деякий час провисіло у профілі Бера Гріллса – потім він його видалив.

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