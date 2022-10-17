Популярний український тіктокер TUMAZAR випустив свій дебютний трек "Rings of Saturn"

Трек "Rings of Saturn" – це перший сингл в кар'єрі молодого виконавця й популярного тіктокера TUMAZAR. Слухайте і ви нову цікаву музичну роботу!

Прем'єра треку "Rings of Saturn" від виконавця TUMAZAR відбулася 13 жовтня 2022 року на YouTube. За кілька днів ця пісня вже зібрала тисячі прослуховувань, лайків та схвальних коментарів від слухачів. До слова, юний музикант активно веде сторінку в ТікТоці й розповідає цікавинки з англійської мови.

І ще: Український гурт "Фіолет" презентував кліп на пісню "Дівчисько" про історію жінки на війні

"Rings of Saturn" – це історія про смуток та самотність, що виникають на порозі життєвих змін. Авантюрна композиція, що черпає натхнення з інді-музики перевтілюється в попмузику нового звучання, а легкий відтінок 80-х диктує ностальгічні мотиви", – йдеться в описі до кліпу.

Слухати пісню TUMAZAR – Rings of Saturn:

До теми: Міша Крупін – "Палає": слухайте пісню про бавовну, помсту та тимчасових окупантів