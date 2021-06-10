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Нова macOS Monterey буде "урізаною" для комп'ютерів Apple на Intel
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Незабаром після анонсу нової версії macOS журналісти відзначили одну з її особливостей, про яку Apple не розповіла на презентації. Як з'ясувалося, частина можливостей операційної системи буде доступна тільки власникам нових Mac з фірмовими процесорами M1.
Згідно з виноскою, набраною дрібним шрифтом на офіційному сайті Apple, комп'ютери Mac на базі чипів Intel не отримають цілої низки функцій macOS Monterey.
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Зокрема мовиться про:
- Портретний режим FaceTime з ефектом розмиття фону під час відеодзвінків
- Функція Live Text, що дозволяє взаємодіяти з текстом на фотографіях і зображеннях
- Режим 3D-глобуса та розширені карти міст із зазначенням пам'яток у додатку Apple Maps
- Нейронні голоси для перетворення тексту на мову шведською, данською, норвезькою та фінською мовами
- Диктування без під'єднання до мережі та без ліміту за часом (раніше функція була обмежена 60 секундами)
У червні минулого року компанія оголосила про перехід на "домашні" чипи та пообіцяла, що продовжить підтримувати та випускати нові версії macOS для комп'ютерів Mac на базі Intel "протягом багатьох років". Але, на думку журналістів The Verge, надалі Apple може "прив'язати" нові версії macOS до фірмового "заліза", роблячи низку функцій ОС доступною тільки для пристроїв з процесорами власного виробництва.
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