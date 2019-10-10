Популярний техноблогер розповів, що всередині Samsung Galaxy Fold

Гнучкий смартфон Galaxy Fold уже пройшов нестандартну перевірку на міцність у руках техноблогера, але на досягнутому автор популярного YouTube-каналу JerryRigEverything вирішив не зупинятися.

Після серії екстремальних випробувань гаджет піддався повному розбиранню, яке продемонструвало, як влаштований зсередини релізний варіант амбітного пристрою вартістю майже 3 тисячі доларів після переосмислення виробником.

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Щоб дістатися до "внутрішнього світу" апарату, автору відео знадобилося обробити феном і канцелярським ножем допоміжний дисплей і скляну задню кришку, що займає половину задньої панелі корпусу. Під котушкою безпровідної зарядки, комбінованої з модулем NFC, розташувався акумулятор на 2100 мАг, а в іншій половині корпусу – місткіший на 2135 мАг. Інтерес блогера викликав динамік смартфона, заповнений зсередини пінопластовими кульками по аналогії з сабвуферамі стаціонарної акустики, а також система охолодження, яка є тонкою мідною пластиною без термопасти.

Друга ревізія Galaxy Fold отримала додатковий захист від випадкового пошкодження гнучкого дисплея. Щоб користувачі не прийняли поверхню екрану за захисну плівку, виробник використовував спеціальну пластикову рамку по периметру фронтальної панелі. Після її демонтажу гнучка OLED-панель відокремилася від корпусу, продемонструвавши підсилюючі металеві пластини, які надають жорсткість всій конструкції.

Добравшись до шарнірів, що з'єднують половинки корпусу, техноблогер виявив там невелику кількість піску, що залишився від попереднього випробування. Хоча це не призвело до пошкодження апарату, він почав відчутно скрипіти при згинанні. При цьому сам механізм блогер назвав добре збалансованим і відзначив високу якість його збірки.

Підбиваючи підсумки, він зазначив, що вважає хорошою ідеєю програму разової заміни гнучкого дисплея за зниженою ціною протягом гарантійного терміну: не дивлячись на доопрацьовану конструкцію, новинка все ще вимагає дбайливого ставлення при використанні.

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