Популярний техноблогер розібрав недоступний HUAWEI Mate 30 Pro

Відомий техноблогер Зак Нільсон, який веде на YouTube канал під назвою JerryRigEverything, нарешті дістався до смартфона Huawei Mate 30 Pro, розібравши його на запчастини. Дізнайтесь, що ж ховається всередині "недоступної" новинки.

Ми знаємо, що Huawei Mate 30 Pro – один з найкращих камерофонів сучасності. Але сам Зак називає Huawei Mate 30 Pro "найкращим смартфоном, який не можна купити у США" через напружені відносин між США і Китаєм.

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Попри те, що смартфон виглядає дуже футуристично і здається досить крихким зі своїм екраном-водоспадом, розібрати його не надто складно.

Відкрутивши у цілому кілька десятків гвинтів, блогер розібрав Huawei Mate 30 Pro дощенту, зазначивши, що у смартфона прекрасна ремонтопридатність внаслідок відмінної модульності. Багато компонентів легко замінити на нові – у разі їх виходу з ладу вам не доведеться прощатися зі смартфоном.

"Розтин" показав наявність теплових трубок, підекранного динаміка й інших конструктивних особливостей смартфона. Після складання у зворотному напрямку смартфон увімкнувся без проблем, вкотре підтверджуючи, що при наявності умілих рук його досить просто можна відремонтувати.

Ми ж нагадуємо, що HUAWEI Mate 30 Pro поставляється без сервісів Google, відтак в Україні офіційно його не продають. Коли США пом'якшить заборону, а смартфон з'явиться на нашому ринку – невідомо.

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