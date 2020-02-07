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Дозгиналися: Motorola RAZR (2019) випробували на живучість
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Ще до офіційного початку продажів перші користувачі Motorola RAZR (2019) встигли поскаржитися на роботу шарніра смартфона, а в мережі з'явилося повідомлення про поломку виставкового зразка новинки. Щоб перевірити готовність розкладачки до повсякденної експлуатації, журналісти провели власний тест.
Опубліковане на YouTube чотиригодинного відео продемонструвало тестування смартфона за допомогою спеціального пристрою, який згинав й розгинав апарат.
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Після трьох з половиною годин випробувань (трохи більше, ніж 27 тисяч циклів відкриття) на екрані смартфона з'явилося повідомлення про помилку, але після перезавантаження гаджет "прийшов до тями".
При візуальному огляді після випробування ознак пошкодження бокового шарніра і корпусу не виявилося, а на лінії згину не утворилася складка. Проте автор відео зазначив появу люфту при подальшому згинанні розкладачки і підтвердив, що шарнір пристрою видає виразний скрип під час роботи.
Старт продажів Motorola RAZR (2019) запланований на 19 лютого, а роздрібна ціна новинки складе $ 1499.
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