Відомий співак Джастін Бібер покидає сцену: перші деталі

Відомий канадський співак Джастін Бібер вирішив завершити музичну кар'єру. Він також пояснив фанатам, чому прийняв таке рішення та попросив його зрозуміти. Детальніше читайте на Радіо МАКСИМУМ.

25-річна канадська зірка Джастін Бібер здивував прихильників несподіваною заявою про тимчасове завершення музичної кар'єри. Хлопець опублікував пост з поясненнями та вибаченнями на своєму профілі в соцмережі Instagram, де у нього понад 106 мільйонів підписників.

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"Я прочитав чимало повідомлень про те, що ви хочете альбом...Я гастролював весь мій підлітковий вік, і вже до 25 років зрозумів, і, як ви могли помітити, був нещасним в останньому турі. Я цього не заслуговую, і ви також. Ви платите гроші, щоб прийти та провести час на живому, енергійному та веселому концерті, і я не зміг емоційно дати вам все це наприкінці туру", – почав Джастін.

Він також зізнався, що натикався на помилки, які роблять більшість людей, а зараз зосереджується на виправленні "глибоко вкорінених проблем", які у нього є. Тому зараз він хоче приділити час своєму шлюбу та бути хорошим батьком.

"Музика дуже важлива для мене, але ніщо не проходить безслідно для моєї родини та мого здоров'я", – наголосив Джастін, додавши, що повернеться з новим альбомом, однак не назвав навіть приблизну дату.

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