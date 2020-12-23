Популярний рок-гурт Nickelback перезняв кліп для реклами Google Photo

Останнім часом додаток Google Фото усе частіше доповнюється новими функціями та можливостями, в тому числі й платними. Днями у мережі з'явилася незвичайна реклама популярного сервісу – канадський рок-гурт Nickelback випустила пародійну версію однієї зі своїх старих пісень.

У новому кліпі Nickelback наочно продемонстрований функціонал Google Photo.

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Оригінальний ремейк кліпу на трек Photograph уже з'явився на офіційному YouTube-каналі Google. В опублікованому ролику вокаліст Nickelback Чед Крюгер на прикладі власного фотоальбому представляє можливості "Google Фото", іронічно коментуючи свої фотографії.

Зокрема, виконавець показує, як можна сортувати знімки у розділі "Спогади" за темами та датами, а також нагадує про функції визначення місця розташування. Заодно він підкреслює, наскільки зручніше тримати фотографії під рукою у цифровому вигляді у порівнянні з тими часами, коли вони "стояли на полиці в спальні".

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