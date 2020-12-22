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Dirty Little Virus: Іґґі Поп присвятив коронавірусу свою нову пісню
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Співак Іґґі Поп виклав на онлайн-платформі Bandcamp нову пісню під назвою "Dirty Little Virus". У ній американський рок-музикант висловився про пандемію коронавірусу. Слухайте онлайн новий хіт на Радіо МАКСИМУМ!
На своєму ютуб-каналі Поп виклав відео, в якому розповів про роботу над композицією, присвяченою COVID-19.
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"Я хотів написати прямолінійний текст, не надто емоційний або глибокий, більше схожий на журналістику", – зауважив музикант.
Записувати "Dirty Little Virus" йому допомагав джазовий трубач і композитор Лерон Томас, який також займався аранжуванням треку.
Нагадаємо, у вересні Іґґі Поп став героєм кампанії Gucci разом з A$AP Rocky і Tyler, The Creator. Артисти позували Хармоні Коріну в костюмах італійського бренду.
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