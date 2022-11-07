Популярний попрок гурт MBreeze вперше презентує свою нову програму у Львові

27 листопада о 19:00 у !FESTrepublic відбудеться концерт попрок гурту MBreeze (ex Mountain Breeze). Артисти вперше презентують свою нову програму в місті Лева, повідомили організатори концерту VINIL Concert agency.

MBreeze є авторами хіта "Окупанту", який увійшов у ТОП 5 ротацій українського радіо, "Українцю", "Доні", а дует з Анною Трінчер "Ти робив мені каву" підкорює тренди YouTube тощо.

І ще: Kalush Orchestra стануть спеціальними гостями MTV EMA 2022

Варто відзначити, що з початку повномасштабної війни гурт MBreeze активно почав випускати пісні на підтримку українського народу та давати виступи на благодійних заходах для ЗСУ та внутрішньо переміщених осіб.

Ми вже давно плануємо зробити концерт у Львові, пам'ятаємо наскільки кайфова там публіка. Та щоразу, як плануємо шоу, щось трапляється. В тому році це був Covid, цієї весни початок повномасштабної війни. Цього разу ми підготувались і навіть прибуття прибульців не завадить нам зіграти нашу музику для публіки з міста Лева", – сказав Олександр Біляк, фронтмен гурту.

До теми: Книга року BBC: довгі списки номінантів на премію у 2022 році