Популярний паркетник Audi Q5 може отримати "заряджену" версію

Кросовер Audi Q5 цього тижня пережив рестайлінг, а очолити оновлене сімейство одного разу може не "підігріта" версія SQ5, а повноцінна "заряджена" RS Q5. Спробуймо розібратися, чим вона відрізнятиметься від звичайної версії.

На вершині модельної гами середньорозмірного кросовера Audi Q5 нинішнього покоління завжди була модифікація SQ5, яка оснащена шестициліндровими моторами – бензиновим або дизельним залежно від ринку.

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Однак протягом вже декількох років ходять чутки про те, що компанія все-таки планує розробити "заряджений" кросовер з шильдиком RS, який міг би скласти конкуренцію Mercedes-AMG GLC 63. Можливо тепер, після планового оновлення кросовера, Audi може випустити "заряджену" версію Q5: на це в інтерв'ю виданню CarSales натякнув спікер Audi з середньорозмірних SUV для ринку Німеччини Міхаель Крузіус.

Audi RS Q5 цілком може з'явитися на ринку

Коли йому поставили пряме запитання про перспективи появи на світло "зарядженого" Audi RS Q5, він відповів, що це, безумовно, чудова ідея, але заглиблюватися в цю тему він, на жаль, не може. Таким чином, офіційний представник Audi не сказав "так", але і не заперечив того, що марка дійсно працює над версією RS Q5 для рестайлінгової модифікації середньорозмірного кросовера.

У Європі оновлений Q5 з'явиться восени і на момент початку продажів буде доступний тільки у версії 40 TDI з дволітровою дизельною "турбочетвіркою" потужністю 204 кінських сили і гібридною системою з 12-вольтним стартер-генератором.

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