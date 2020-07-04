На продаж виставили перший екземпляр "перевипущеного" Aston Martin DB4 GT

Компанія Aston Martin виставила на продаж перший екземпляр "перевиданого" DB4 GT Continuation. Спорткар побудований у відповідності зі специфікацією оригінального DB4 і навіть оснащений однією з версій рядної "шістки", розробленої інженером Тадеушем "Тадек" Мареком для "Астона" у 1950-х.

Рецепт "приготування" нового Aston Martin DB4 GT залишився колишнім – сталева трубчаста рама, прикрита панелями з алюмінію, і ручна збірка.

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Усі поліпшення, а їх не так багато, стосуються кермового управління, гальм і безпеки. В іншому, запевняють творці, автомобіль відчувається і сприймається як оригінальний DB4 GT. І в цьому заслуга не тільки відтвореного з граничною точністю зовнішнього вигляду, але і правильно підібраної технічної начинки.

Aston Martin не просто випустив репліку DB4 GT, а фактично продовжив серію класичних купе в специфікації lightweight, які відрізнялися нижчою масою і збільшеною віддачею двигуна.

Під капотом сучасного Aston Martin DB4 GT встановлений шестициліндровий рядний двигун об'ємом 4,2 літра і потужністю 350 кінських сил. Це одна з версій агрегату, розробленого польським інженером Тадеушем "Тадек" Мареком у 1950-х для гоночного DB2. У трансмісії використані чотириступенева ручна коробка передач і диференціал підвищеного тертя.

Ціну DB4 GT компанія надасть за запитом. І вона навряд чи буде нижчою за 1,5 мільйона фунтів стерлінгів. Причому для зовсім вже досвідчених колекціонерів у Aston Martin є дещо інше: пара DB4 GT Zagato Continuation і DBS GT Zagato, вартість яких становить шість мільйонів фунтів стерлінгів у Великобританії.

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