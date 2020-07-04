Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Коронавірус Карантин ЗНО

На продаж виставили перший екземпляр "перевипущеного" Aston Martin DB4 GT

  • 10
Aston Martin DB4 GT нагадує класничне авто 50-х років - фото 1
Aston Martin DB4 GT нагадує класничне авто 50-х років

Компанія Aston Martin виставила на продаж перший екземпляр "перевиданого" DB4 GT Continuation. Спорткар побудований у відповідності зі специфікацією оригінального DB4 і навіть оснащений однією з версій рядної "шістки", розробленої інженером Тадеушем "Тадек" Мареком для "Астона" у 1950-х.

Рецепт "приготування" нового Aston Martin DB4 GT залишився колишнім – сталева трубчаста рама, прикрита панелями з алюмінію, і ручна збірка.

Це цікаво: Названі найдорожчі автомобільні бренди в світі

Усі поліпшення, а їх не так багато, стосуються кермового управління, гальм і безпеки. В іншому, запевняють творці, автомобіль відчувається і сприймається як оригінальний DB4 GT. І в цьому заслуга не тільки відтвореного з граничною точністю зовнішнього вигляду, але і правильно підібраної технічної начинки.

На продаж виставили перший екземпляр 'перевипущеного' Aston Martin DB4 GT - фото 413972
На продаж виставили перший екземпляр 'перевипущеного' Aston Martin DB4 GT - фото 413973
На продаж виставили перший екземпляр 'перевипущеного' Aston Martin DB4 GT - фото 413975

Aston Martin не просто випустив репліку DB4 GT, а фактично продовжив серію класичних купе в специфікації lightweight, які відрізнялися нижчою масою і збільшеною віддачею двигуна.

Під капотом сучасного Aston Martin DB4 GT встановлений шестициліндровий рядний двигун об'ємом 4,2 літра і потужністю 350 кінських сил. Це одна з версій агрегату, розробленого польським інженером Тадеушем "Тадек" Мареком у 1950-х для гоночного DB2. У трансмісії використані чотириступенева ручна коробка передач і диференціал підвищеного тертя.

На продаж виставили перший екземпляр 'перевипущеного' Aston Martin DB4 GT - фото 413971
На продаж виставили перший екземпляр 'перевипущеного' Aston Martin DB4 GT - фото 413970
На продаж виставили перший екземпляр 'перевипущеного' Aston Martin DB4 GT - фото 413969

Ціну DB4 GT компанія надасть за запитом. І вона навряд чи буде нижчою за 1,5 мільйона фунтів стерлінгів. Причому для зовсім вже досвідчених колекціонерів у Aston Martin є дещо інше: пара DB4 GT Zagato Continuation і DBS GT Zagato, вартість яких становить шість мільйонів фунтів стерлінгів у Великобританії.

На продаж виставили перший екземпляр 'перевипущеного' Aston Martin DB4 GT - фото 413974
На продаж виставили перший екземпляр 'перевипущеного' Aston Martin DB4 GT - фото 413976

Читайте також: 818 "конячок" під капотом: представлено Dodge Challenger SRT Super Stock

Джерело: Motor
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Знай наших! 15 топових голлівудських зірок з українським корінням
  • 01 липня, 16:36
  • 1687
Літній тест: Перевір, що ти знаєш про ягоди
  • 01 липня, 12:10
  • 290
Гороскоп на липень 2020: прогноз на цей місяць для знаків Зодіаку
  • 30 червня, 09:00
  • 2155
Загрузка...
Новини