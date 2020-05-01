Популярний музичний фестиваль Sziget у 2020 році скасовано

Музичний фестиваль світового рівня Sziget, який щорічно проходить в угорській столиці Будапешті, у 2020 році вирішили скасувати остаточно.

Відповідну заяву зробили організатори фестивалю.

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"Щойно угорський уряд подовжив заборону на проведення масштабних заходів до 15 серпня 2020 року, і, згідно з цією офіційною постановою, ми повідомляємо вам з розбитим серцем, що Sziget Festival не може відбутися цього року", – розповіли організатори.

Вони також зазначають, що до кінця цього року фестиваль таки не будуть проводити. На їхню думку, найкраще рішення – провести Sziget уже у 2021 році.

Sziget перенесли на 2021 рік через обмеження уряду Угорщини

"Ми хотіли б попросити вас про терпіння, поки ми працюємо з нашими квитковими партнерами над інструкціями для тих, хто купив квитки. Ми поділимося з вами всіма деталями електронною поштою щойно зможемо", – додали організатори Sziget.

Зазначимо, що Sziget уперше відбувся у 1993 році. Наразі він – один із найбільших фестивалів Європи. Меломани мають можливість щороку у серпні на острові Обуда у Будапешті насолоджуватися улюбленою музикою. Щороку на фестивалі збираються майже пів мільйона слухачів зі всіх куточків світу.

Раніше стало відомо, що у 2020 році не відбудеться Atlas Weekend. Улюблений музичний фестиваль українців вимушено перенесли на наступний, 2021 рік.

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