Популярний мінівен Toyota HiAce став кабріолетом

Toyota представила у своєму австралійському офісі обмежену серію мінівенів HiAce, переобладнаних в кабріолет. Авто на 12 місць отримало м'який дах.

Новинка вийде тільки на ринку Австралії у кількості 2019 штук. Незвичайну модифікацію в компанії створили через повернення моделі на місцевий ринок і в честь Дня сміху. Крім того, у Toyota пропонують переобладнати в кабріолет будь-яку версію HiAce. Так компанія намагається залучити більшу аудиторію.

І ще: Представлений оновлений кросовер Ford Kuga: платформа від Focus і гібридні модифікації

Toyota HiAce Convertible обладнана вбудованою в задню панель піччю PieAce. У ній можна готувати пироги або м'ясо, а на приладовій панелі з'явиться повідомлення про готовність продукту. Також автомобіль можуть оснастити кавоваркою, яка підключатиметься до прикурювача.

Toyota HiAce Convertible

Toyota HiAce Convertible

Toyota HiAce Convertible

Читайте також: З'явилися нові фото суперкара для тривалих поїздок від McLaren