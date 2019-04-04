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Популярний мінівен Toyota HiAce став кабріолетом

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Toyota HiAce Convertible перетворили у кабріолет - фото 1
Toyota HiAce Convertible перетворили у кабріолет / carscoops

Toyota представила у своєму австралійському офісі обмежену серію мінівенів HiAce, переобладнаних в кабріолет. Авто на 12 місць отримало м'який дах.

Новинка вийде тільки на ринку Австралії у кількості 2019 штук. Незвичайну модифікацію в компанії створили через повернення моделі на місцевий ринок і в честь Дня сміху. Крім того, у Toyota пропонують переобладнати в кабріолет будь-яку версію HiAce. Так компанія намагається залучити більшу аудиторію.

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Toyota HiAce Convertible обладнана вбудованою в задню панель піччю PieAce. У ній можна готувати пироги або м'ясо, а на приладовій панелі з'явиться повідомлення про готовність продукту. Також автомобіль можуть оснастити кавоваркою, яка підключатиметься до прикурювача.

Toyota HiAce Convertible - фото 318930
Toyota HiAce Convertible
Toyota HiAce Convertible - фото 318931
Toyota HiAce Convertible
Toyota HiAce Convertible - фото 318932
Toyota HiAce Convertible

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Джерело: carscoops
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