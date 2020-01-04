На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації
Популярний месенджер припинив роботу на мільйонах пристроїв
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Месенджер WhatsApp перестав функціонувати на пристроях з операційною системою Windows Phone. Про це повідомляє служба підтримки програми.
Також повідомляється, що з 1 лютого 2020 року будь-який iPhone, який працює на iOS 8 чи на старішій версії, не підтримуватиме WhatsApp, а також будь-який пристрій на Android з версією 2.3.7 або більш ранньою версією.
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Зазначається, що користувачі цих операційних систем не можуть створювати нові облікові записи або повторно підтвердити існуючі акаунти в WhatsApp.
"Оскільки ми більше не займаємося активною розробкою цих операційних систем, деякі функції можуть перестати функціонувати в будь-який час", – йдеться в повідомленні. До слова, в Україні, згідно з дослідженнями, месенджером WhatsApp користуються близько 12% громадян.
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